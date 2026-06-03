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Gazzetta: “Allegri vuole convincere Dodò, che parla con Wesley. Lotta Roma-Napoli”

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Il Napoli è convinto di avere le armi giuste per convincere Dodò: non un vice Di Lorenzo, ma uno nuovo pilastro del progettoAllegri
Redazione VN

Salvo sorprese, la Fiorentina saluterà Dodò.Il ha tutto per poter diventare il prescelto in casa Napoli visto il loro bisogno sulle fasce, con un contratto in scadenza tra un anno che aiuta a tenere basso il presso del suo cartellino.

Un'offerta tra i 12 e i 15 milioni potrebbe anche bastare per acquistarlo dalla Fiorentina. E il brasiliano ha voglia di giocare la Champions. Occhio, però, che su Dodò lavora da tempo anche la Roma, che potrebbe trovare come alleata l'amicizia di lunga data tra lui e Wesley.

Ma il Napoli è convinto di avere le armi giuste per convincere Dodo: non un vice Di Lorenzo, ma uno nuovo pilastro del progetto

Allegri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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