Non solo nomi importanti, Fabio Paratici è alla ricerca di giovani talenti da inserire nella rosa della Fiorentina. Non a caso si è parlato di Liberali del Catanzaro o di Tonoli del Modena.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Piaceva a gennaio, la Fiorentina ci riprova. Viola su un giovane talento”
La Nazione
Nazione: “Piaceva a gennaio, la Fiorentina ci riprova. Viola su un giovane talento”
La Fiorentina lo aveva seguito anche a gennaio, per provare ad anticipare eventuali concorrenti
Sempre restando nel nostro campionato, la Fiorentina aveva seguito anche a gennaio, per provare ad anticipare eventuali concorrenti, piace Alessio Cacciamani.
Giovanissimo talento classe 2007, cursore di sinistra della Primavera del Torino, in prestito in questa stagione alla Juve Stabia. Lo scrive la Nazione.
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