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Corriere Fiorentino

CorFio: “Fiorentina su 2 talenti di B. Grosso valuterà Moreno e Valentini”

Paratici
Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato della Fiorentina. Fabio Paratici sta iniziando ad effettuare sondaggi esplorativi
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato della Fiorentina. Fabio Paratici sta iniziando ad effettuare sondaggi esplorativi con diversi calciatori.

Liberali e Tonoli

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Come quelli effettuati sul giovane Liberali del Catanzaro o in difesa, dove piace il brasiliano Viery(ma i 20 milioni di valutazione del Gremio rischiano di essere troppi) e dove vengono seguiti pure Obert del Cagliari o il 2002 del Modena Tonoli.

Prestiti

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Sempre in difesa verrà valutato Valentini, che il Verona non riscatterà, e a Moreno sul cui riscatto (alto) sta riflettendo il Levante. L'ultima parola spetterà a Fabio Grosso. 

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