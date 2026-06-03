Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato della Fiorentina. Fabio Paratici sta iniziando ad effettuare sondaggi esplorativi con diversi calciatori.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fiorentina su 2 talenti di B. Grosso valuterà Moreno e Valentini”
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CorFio: “Fiorentina su 2 talenti di B. Grosso valuterà Moreno e Valentini”
Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato della Fiorentina. Fabio Paratici sta iniziando ad effettuare sondaggi esplorativi
Liberali e Tonoli—
Come quelli effettuati sul giovane Liberali del Catanzaro o in difesa, dove piace il brasiliano Viery(ma i 20 milioni di valutazione del Gremio rischiano di essere troppi) e dove vengono seguiti pure Obert del Cagliari o il 2002 del Modena Tonoli.
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Sempre in difesa verrà valutato Valentini, che il Verona non riscatterà, e a Moreno sul cui riscatto (alto) sta riflettendo il Levante. L'ultima parola spetterà a Fabio Grosso.
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