Di Marzio: “Il Levante contratta per Moreno. Ci sono alcuni club interessati”

Matias Moreno, difensore in prestito al Levante, ha attirato l'attenzione di alcuni club grazie alle sue prestazioni

Matias Moreno, difensore in prestito al Levante di proprietà della Fiorentina, ha concluso la sua stagione collezionando 29 presenze e rivelandosi un giocatore importante per la salvezza raggiunta all'ultima giornata di campionato. Il club spagnolo dispone di un diritto di riscatto esercitabile entro la metà di giugno, ma le cifre concordate con la Fiorentina sono elevate.