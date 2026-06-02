Matias Moreno, difensore in prestito al Levante di proprietà della Fiorentina, ha concluso la sua stagione collezionando 29 presenze e rivelandosi un giocatore importante per la salvezza raggiunta all'ultima giornata di campionato. Il club spagnolo dispone di un diritto di riscatto esercitabile entro la metà di giugno, ma le cifre concordate con la Fiorentina sono elevate.
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Di Marzio: “Il Levante contratta per Moreno. Ci sono alcuni club interessati”
Matias Moreno, difensore in prestito al Levante, ha attirato l'attenzione di alcuni club grazie alle sue prestazioni
Per questo, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Levante proverà a negoziare nuove condizione. In caso di mancato riscatto il difensore rientrerà a Firenze dove la dirigenza viola deciderà del suo futuro. Le prestazioni di quest'ultima stagione hanno portato alcuni club di spagnoli e italiani ad interessarsi a Moreno, con i primi sondaggi esplorativi già partiti. Nelle prossime settimane si saprà di più.
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