Fra i tanti giocatori che la Fiorentina ha in prestito in altri club, per la difesa spicca Mati Moreno ma al momento non c'è da parte dei viola l'intenzione di farlo rientrare alla base.
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VIOLA NEWS news viola stampa Stallo su Moreno, Gazzetta: “La posizione di Paratici e il rifiuto del Levante”
Gazzetta dello Sport
Stallo su Moreno, Gazzetta: “La posizione di Paratici e il rifiuto del Levante”
Fra i tanti giocatori che la Fiorentina ha in prestito in altri club, per la difesa spicca Mati Moreno
Ha trascorso la stagione al Levante e il club spagnolo si è detto molto soddisfatto del rendimento del difensore e della personalità mostrata da parte dell'argentino classe 2003.
E ha già detto che vorrebbe trattenerlo, ma c'è da trovare un accordo fra i due club perché di sicuro il Levante non è disposto a versare i 15 milioni di diritto di riscatto indicati attualmente nell'accordo, con 17 di contro riscatto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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