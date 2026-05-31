Tuttosport: “Comolli al VP a breve. Paratici vuole liberarsi di De Gea, il prezzo”

La Viola, come noto, ha intenzione di liberarsene per alleggerire il monte ingaggi e svecchiare la rosa. Le richieste per il suo cartellino sono tutto fuorché esose: può bastare un’offerta tra i 5 e i 10 milioni. Leggermente più caro, in virtù dell’età anagrafica, Alexander Nubel (15 milioni).