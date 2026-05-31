Non solo Alisson. Nel frattempo, i bianconeri tengono vive le piste alternative per la porta. Nei prossimi giorni, infatti, Comolli ha intenzione di programmare un incontro con la Fiorentina per tornare a discutere di David de Gea.
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Tuttosport: “Comolli al VP a breve. Paratici vuole liberarsi di De Gea, il prezzo”
Nei prossimi giorni Comolli ha intenzione di programmare un incontro con la Fiorentina per tornare a discutere di David de Gea
La Viola, come noto, ha intenzione di liberarsene per alleggerire il monte ingaggi e svecchiare la rosa. Le richieste per il suo cartellino sono tutto fuorché esose: può bastare un’offerta tra i 5 e i 10 milioni. Leggermente più caro, in virtù dell’età anagrafica, Alexander Nubel (15 milioni).
Il portiere tedesco, reduce da un’ottima stagione con lo Stoccarda, in estate farà rientro al Bayern Monaco, deciso a cederlo a titolo definitivo o in prestito (presumibilmente con la formula dell’obbligo di riscatto condzionato) a fronte del recente rinnovo di Manuel Neuer. Lo scrive Tuttosport.
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