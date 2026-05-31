Delio Rossi: “Aggressione a Ljajic? Colpa delle scarpe da tennis!”. Il racconto

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Adem Ljajic

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi affrontati, ha voluto fare chiarezza sull'increscente episodio tra lui e Adem Ljajic. Ecco le sue parole: