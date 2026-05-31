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Delio Rossi: “Aggressione a Ljajic? Colpa delle scarpe da tennis!”. Il racconto

Delio Rossi: “Aggressione a Ljajic? Colpa delle scarpe da tennis!”. Il racconto - immagine 1
Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Adem Ljajic
Redazione VN

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi affrontati, ha voluto fare chiarezza sull'increscente episodio tra lui e Adem Ljajic. Ecco le sue parole:

Ljajic

—  

Le dico questo proverbio, a cui sono molto legato: per dare un giudizio su una persona, una situazione, devi camminare, due giorni, due notti, con i suoi stessi mocassini. È facile fare le persone perbeniste, oppure le persone ipercritiche, stando seduti sul divano. Le situazioni le devi vivere sulla tua pelle.

Delio Rossi

—  

In quell'episodio si sono verificate una serie di condizioni sfavorevoli: io ho capito subito che cosa mi ha detto quando l'ho sostituito, e ho avuto la sfortuna di scivolare in quel momento perché avevo le scarpe da tennis e lui l'ha presa come un'aggressione. Da lì siamo partiti a inveire. Un altro più democristiano avrebbe aspettato la fine del primo tempo, si sarebbe fatto passare la cosa sopra e avrebbe parlato con il giocatore lontano dalle telecamere, ma io non sono così: io quando sento di dover agire, agisco.

Fiorentina

—  

Ma è stata una cosa più scenica che effettiva, nonostante sia stata subito molto giudicata. lo poi ho chiesto scusa al ragazzo e a tutti e il rapporto con la Fiorentina è rimasto integro: sarò anche presente a Firenze per il centenario; tuttavia, credo che - per l'immagine che l'opinione comune si fece di me - da quel momento la mia carriera sia cambiata

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