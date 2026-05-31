Nicolas Valentini, difensore in prestito all'Hellas Verona ma di proprietà della Fiorentina, farà ritorno a Firenze. Come riporta il Corriere di Verona, con la mancata salvezza il giocatore non verrà riscattato dagli scaligeri.
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Valentini non convince il Verona e torna a Firenze: niente bonus per la Fiorentina
Il difensore argentino Nicolas Valentini non ha convinto l'Hellas Verona e farà ritorno alla Fiorentina
Il Verona godeva di un diritto di riscatto di circa 3 milioni più l'eventuale 50% sulla rivendita che sarebbe rimasto come bonus nelle casse viola. Nonostante il costo non eccessivo l'argentino non ha convinto il club nelle 36 presenze messe a referto in due anni. Da capire le intenzioni della dirigenza gigliata.
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