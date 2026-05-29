Moreno incanta il Levante. Il presidente: “Grande personalità, vorrei tenerlo”

L'impatto di Moreno nel calcio spagnolo è stato talmente positivo da spingere il numero uno del club iberico a esporsi pubblicamente sul suo futuro. Nella conferenza stampa di bilancio di fine stagione, il presidente Pablo Sanchez non ha nascosto il desiderio di trattenere il centrale di proprietà gigliata:

"Moreno è stato un titolare importantissimo per noi. Alla sua età è davvero difficile trovare un livello di impegno e una personalità del genere sul rettangolo verde. Anche a me piacerebbe moltissimo che continuasse la sua avventura qui con noi, però adesso bisognerà necessariamente parlare con la Fiorentina per capire bene la situazione e i margini della trattativa".