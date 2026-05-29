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Moreno incanta il Levante. Il presidente: “Grande personalità, vorrei tenerlo”

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Ottima stagione in prestito per Matias Moreno. Il presidente del Levante, Pablo Sanchez, incorona il centrale della Fiorentina
Redazione VN

Matias Moreno torna a far parlare di sé dopo un'ottima annata vissuta lontano da Firenze. Il difensore centrale argentino, trasferitosi la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni al Levante, ma con un controriscatto a favore della Fiorentina fissato a 17 milioni ha trovato in Spagna la continuità necessaria per mostrare tutto il suo valore, diventando uno dei pilastri della formazione di Valencia.

Il bilancio stagionale del classe 2003 parla di ben 29 presenze complessive, un bottino prezioso che ha contribuito in maniera determinante a blindare una salvezza tanto sofferta quanto fondamentale per i Granotas.

Le parole del presidente del Levante

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L'impatto di Moreno nel calcio spagnolo è stato talmente positivo da spingere il numero uno del club iberico a esporsi pubblicamente sul suo futuro. Nella conferenza stampa di bilancio di fine stagione, il presidente Pablo Sanchez non ha nascosto il desiderio di trattenere il centrale di proprietà gigliata:

"Moreno è stato un titolare importantissimo per noi. Alla sua età è davvero difficile trovare un livello di impegno e una personalità del genere sul rettangolo verde. Anche a me piacerebbe moltissimo che continuasse la sua avventura qui con noi, però adesso bisognerà necessariamente parlare con la Fiorentina per capire bene la situazione e i margini della trattativa".

Terminato il prestito, la palla passa ora al direttore Fabio Paratici e alla dirigenza viola. Spetterà a loro valutare se riportare Moreno a Firenze per metterlo a disposizione del nuovo tecnico, o se assecondare la volontà del Levante per fargli proseguire il percorso di crescita nella penisola iberica.

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