Matias Moreno torna a far parlare di sé dopo un'ottima annata vissuta lontano da Firenze. Il difensore centrale argentino, trasferitosi la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni al Levante, ma con un controriscatto a favore della Fiorentina fissato a 17 milioni ha trovato in Spagna la continuità necessaria per mostrare tutto il suo valore, diventando uno dei pilastri della formazione di Valencia.
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Moreno incanta il Levante. Il presidente: “Grande personalità, vorrei tenerlo”
Il bilancio stagionale del classe 2003 parla di ben 29 presenze complessive, un bottino prezioso che ha contribuito in maniera determinante a blindare una salvezza tanto sofferta quanto fondamentale per i Granotas.
Le parole del presidente del Levante—
L'impatto di Moreno nel calcio spagnolo è stato talmente positivo da spingere il numero uno del club iberico a esporsi pubblicamente sul suo futuro. Nella conferenza stampa di bilancio di fine stagione, il presidente Pablo Sanchez non ha nascosto il desiderio di trattenere il centrale di proprietà gigliata:
"Moreno è stato un titolare importantissimo per noi. Alla sua età è davvero difficile trovare un livello di impegno e una personalità del genere sul rettangolo verde. Anche a me piacerebbe moltissimo che continuasse la sua avventura qui con noi, però adesso bisognerà necessariamente parlare con la Fiorentina per capire bene la situazione e i margini della trattativa".
Terminato il prestito, la palla passa ora al direttore Fabio Paratici e alla dirigenza viola. Spetterà a loro valutare se riportare Moreno a Firenze per metterlo a disposizione del nuovo tecnico, o se assecondare la volontà del Levante per fargli proseguire il percorso di crescita nella penisola iberica.
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