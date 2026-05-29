Di Marzio: “Grosso ancora non si è liberato. E piace a un altro club di A”

Grosso sta trattando l'addio con Carnevali, visto l'altro anno di contratto, con Paratici che ha messo sul piatto un contratto di 2 anni

Un vero e proprio via vai tra le panchina della Serie A. Ieri infatti è stata la giornata dell'addio di Vincenzo Italiano da Bologna, destinato al Napoli poi superato all'ultimo momento da Massimiliano Allegri . De Laurentiis infatti, ha optato per l'esperienza dell'ex Milan che adesso è pronto a firmare un contratto di 2 anni con gli azzurri.

Grosso

Nella lista di Giovanni Sartori ci sarebbe anche quel Fabio Grosso, tanto vicino alla Fiorentina. L'allenatore del Sassuolo sta trattando l'addio con Carnevali, visto l'altro anno di contratto, con Paratici che ha messo sul piatto un contratto di 2 anni con opzione per il terzo a 1,2 milioni. Al Bologna piace e adesso ci sarà da capire se creerà problemi per il suo approdo a Firenze.