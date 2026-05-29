Un vero e proprio via vai tra le panchina della Serie A. Ieri infatti è stata la giornata dell'addio di Vincenzo Italiano da Bologna, destinato al Napoli poi superato all'ultimo momento da Massimiliano Allegri. De Laurentiis infatti, ha optato per l'esperienza dell'ex Milan che adesso è pronto a firmare un contratto di 2 anni con gli azzurri.
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Di Marzio: “Grosso ancora non si è liberato. E piace a un altro club di A”
Grosso sta trattando l'addio con Carnevali, visto l'altro anno di contratto, con Paratici che ha messo sul piatto un contratto di 2 anni
Bologna—
Mentre l'ex Fiorentina, con ogni probabilità, rimarrà fermo per una stagione, il Bologna cerca un sostituto. Secondo Gianluca Di Marzio, il primo nome sarebbe quello di Domenico Tedesco, esonerato dal Fenerbahce. In seconda fila sondato anche Eusebio Di Francesco dopo la salvezza con il Lecce. Ma non solo.
Grosso—
Nella lista di Giovanni Sartori ci sarebbe anche quel Fabio Grosso, tanto vicino alla Fiorentina. L'allenatore del Sassuolo sta trattando l'addio con Carnevali, visto l'altro anno di contratto, con Paratici che ha messo sul piatto un contratto di 2 anni con opzione per il terzo a 1,2 milioni. Al Bologna piace e adesso ci sarà da capire se creerà problemi per il suo approdo a Firenze.
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