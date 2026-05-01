Domanda da un milione di dollari: quando la Fiorentina tirerà la linea sul casting-allenatore?Bene, al di là della chiusura naturale della stagione (e quindi dopo domenica 24), la Fiorentina potrebbe arrivare ad avere un’idea sufficientemente chiara sul tecnico del futuro dopo la metà del mese.
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VIOLA NEWS news viola stampa Sarri, Grosso o Tedesco. Nazione: “Ecco quando Paratici deciderà il nuovo tecnico”
La Nazione
Sarri, Grosso o Tedesco. Nazione: “Ecco quando Paratici deciderà il nuovo tecnico”
Soni tre i nomi in ballo per la panchina della Fiorentina: Sarri, Grosso e Tedesco. Paratici sceglierà in un momento preciso
Sarri—
Ovvero, una volta andata in archivio la finale di coppa Italia (il 13) e vedere e capire che cosa accadrà al tavolo di Maurizio Sarri. Sarri, è chiaro, piace, ma è altrettanto chiaro che una vittoria della coppa e le altre situazioni attorno a lui (Napoli ma anche Atalanta) sono paletti molto delicati da superare.
Grosso e Tedesco—
La sensazione è che quindi, con l’opzione Grosso (Sassuolo) saldamente al comando e l’eventualità di inserirsi su Tedesco(ora libero dalla panchina del Fenerbahce), la Fiorentina dopo aver riparlato anche con Vanoli – faccia un punto definitivo sulla questione allenatore fra un paio di settimane per poi andare a ’stringere’ prima della fine di maggio. Lo scrive la Nazione.
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