Sarri, Grosso o Tedesco. Nazione: “Ecco quando Paratici deciderà il nuovo tecnico”

Sarri

Ovvero, una volta andata in archivio la finale di coppa Italia (il 13) e vedere e capire che cosa accadrà al tavolo di Maurizio Sarri. Sarri, è chiaro, piace, ma è altrettanto chiaro che una vittoria della coppa e le altre situazioni attorno a lui (Napoli ma anche Atalanta) sono paletti molto delicati da superare.