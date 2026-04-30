Il nome di Fabio Grosso è quello che sta circolando con maggiore insistenza, complice anche il suo arrivo al Franchi domenica scorsa per Fiorentina-Sassuolo così come le parole dell'allenatore neroverde nell'immediato post partita:
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Grosso la scelta giusta per Fabio Paratici. Tutti i punti a suo favore”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Grosso la scelta giusta per Fabio Paratici. Tutti i punti a suo favore”
Grosso ha fatto bene nel Sassuolo, conosce da tempo (visto il passato juventino) il direttore sportivo Fabio Paratici ed è giovane
«Per me è motivo d'orgoglio che in una società e in una piazza così importante girino certe voci, ma sono rispettoso del mio club attuale, dei colleghi e di chi sta lavorando all'interno della Fiorentina. Non c'è niente di concreto, però è motivo d'orgoglio. Sono una persona ambiziosa, mai arrivista. Mi piace sognare in grande».
Ha fatto bene nel Sassuolo, conosce da tempo (visto il passato juventino) il direttore sportivo Fabio Paratici ed è giovane con idee di calcio interessanti. Per questo può essere un profilo giusto come emergente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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