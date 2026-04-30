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Nazione: “Perché attaccare la Fiorentina e Paolo Vanoli per Braschi è fuorviante”

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La Fiorentina è in testa in Italia per numero di under lanciati in prima squadra negli ultimi anni. Le critiche sono infondate
Redazione VN

Il calcio italiano ha diversi problemi, soprattutto nello sviluppo dei giovani talenti, ma criticare la Fiorentina e Paolo Vanoli per il mancato impiego di Riccardo Braschi contro il Sassuolo appare eccessivo e poco aderente alla realtà. Pur potendo discutere sulla scelta tecnica — e sul fatto che il giovane attaccante avrebbe forse meritato una chance — il clamore mediatico nato attorno all’episodio è stato sproporzionato.

In realtà, la Fiorentina è una delle società italiane più attive nella valorizzazione dei giovani, come dimostra anche il progetto del Viola Park. Secondo dati recenti di Transfermarkt, il club viola è in testa in Italia per numero di under lanciati in prima squadra negli ultimi anni: ben 27 esordi, accompagnati da oltre 55.000 minuti complessivi giocati. Numeri che testimoniano non solo opportunità concesse, ma anche continuità reale per i giovani calciatori.

Tra questi figurano diversi talenti recenti, dalle classi 2004, 2005 e 2006, a conferma di un vivaio produttivo e radicato nel territorio. Dal 2021, 17 giocatori del settore giovanile hanno debuttato in prima squadra, quasi tutti italiani e molti toscani. Anche la Primavera riflette questa filosofia, con una maggioranza di calciatori locali e pochi stranieri. Un modello controcorrente rispetto ad altri club, ma efficace, come dimostrano i successi ottenuti a livello giovanile e la costante crescita del progetto viola. Lo scrive la Nazione.

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