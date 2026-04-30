Nazione: “Perché attaccare la Fiorentina e Paolo Vanoli per Braschi è fuorviante”

La Fiorentina è in testa in Italia per numero di under lanciati in prima squadra negli ultimi anni. Le critiche sono infondate

Il calcio italiano ha diversi problemi, soprattutto nello sviluppo dei giovani talenti, ma criticare la Fiorentina e Paolo Vanoli per il mancato impiego di Riccardo Braschi contro il Sassuolo appare eccessivo e poco aderente alla realtà. Pur potendo discutere sulla scelta tecnica — e sul fatto che il giovane attaccante avrebbe forse meritato una chance — il clamore mediatico nato attorno all’episodio è stato sproporzionato.