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Corriere dello Sport

CorSport: “De Gea, la Juventus si fa sentire. A breve l’incontro con Paratici”

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La Juventus rimane interessata a David De Gea. Il portiere spagnolo piace a Spalletti e a breve ci sarà un incontro con Paratici
Redazione VN

La vicenda che riguarda David De Gea può essere simile a quella di Moise Kean. Uguale per un contratto in essere dopo il rinnovo a fine maggio 2025 con ingaggio annuo da 3,5 milioni, per il rendimento tra alti e bassi, per il peso specifico (elevato) dentro al gruppo di Vanoli, con l’aggiunta che il portiere spagnolo ha guadagnato anche i gradi da capitano.

De Gea e la Juventus

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Mentre si differenzia perché in questo caso il dubbio è (anche) relativo all'interesse della Juventuse va considerato, insieme alla ricerca di una volontà comune.

Futuro

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Tutto sommato, il passaggio inevitabile nell’opera di ricostruzione della squadra cui presto si troverà di fronte la società viola: a salvezza raggiunta, la Fiorentina e David si incontreranno per capire (e decidere) se andare ancora avanti insieme. 

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