CorSport: “De Gea, la Juventus si fa sentire. A breve l’incontro con Paratici”

La Juventus rimane interessata a David De Gea. Il portiere spagnolo piace a Spalletti e a breve ci sarà un incontro con Paratici

La vicenda che riguarda David De Gea può essere simile a quella di Moise Kean . Uguale per un contratto in essere dopo il rinnovo a fine maggio 2025 con ingaggio annuo da 3,5 milioni, per il rendimento tra alti e bassi , per il peso specifico (elevato) dentro al gruppo di Vanoli, con l’aggiunta che il portiere spagnolo ha guadagnato anche i gradi da capitano.

De Gea e la Juventus

Mentre si differenzia perché in questo caso il dubbio è (anche) relativo all'interesse della Juventuse va considerato, insieme alla ricerca di una volontà comune.