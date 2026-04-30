La vicenda che riguarda David De Gea può essere simile a quella di Moise Kean. Uguale per un contratto in essere dopo il rinnovo a fine maggio 2025 con ingaggio annuo da 3,5 milioni, per il rendimento tra alti e bassi, per il peso specifico (elevato) dentro al gruppo di Vanoli, con l’aggiunta che il portiere spagnolo ha guadagnato anche i gradi da capitano.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “De Gea, la Juventus si fa sentire. A breve l’incontro con Paratici”
Corriere dello Sport
CorSport: “De Gea, la Juventus si fa sentire. A breve l’incontro con Paratici”
La Juventus rimane interessata a David De Gea. Il portiere spagnolo piace a Spalletti e a breve ci sarà un incontro con Paratici
De Gea e la Juventus—
Mentre si differenzia perché in questo caso il dubbio è (anche) relativo all'interesse della Juventuse va considerato, insieme alla ricerca di una volontà comune.
Futuro—
Tutto sommato, il passaggio inevitabile nell’opera di ricostruzione della squadra cui presto si troverà di fronte la società viola: a salvezza raggiunta, la Fiorentina e David si incontreranno per capire (e decidere) se andare ancora avanti insieme.
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