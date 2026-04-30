La situazione di Moise Kean è complessa e oggetto di interpretazioni diverse: c’è chi parla di un caso mediatico, chi sottolinea i suoi problemi fisici e chi chiede maggiore chiarezza sia da parte del giocatore sia della società. Probabilmente ogni punto di vista contiene una parte di verità, perché si tratta di una vicenda articolata. Resta però certo che Kean rappresenta un asset importante, sia tecnico sia economico, per la Fiorentina, che sta valutando come valorizzarlo meglio rispetto a quanto fatto finora.

I dubbi su Kean

Il problema alla tibia è reale e sembra trascinarsi da tempo, forse già prima del suo arrivo a Firenze. Nonostante ciò, nella scorsa stagione Kean aveva avuto un impiego significativo, segno che il problema non incideva in modo determinante. La situazione è cambiata dopo la partita contro l’Udinese del 21 dicembre, quando un colpo subito ha riacceso le difficoltà fisiche. Il giocatore sta cercando di recuperare per aiutare la squadra, ma nel frattempo si sono aggiunti fattori extra-calcistici che hanno alimentato dubbi e riflessioni.