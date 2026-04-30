Non solo Fabio Grosso, un altro nome che può attirare l'attenzione di Fabio Paratici è quello di Daniele De Rossi. Anche lui giovane, ambizioso e con un'idea di calcio moderna.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Non solo Grosso, piace anche De Rossi. Ma c’è concorrenza”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Non solo Grosso, piace anche De Rossi. Ma c’è concorrenza”
Fabio Grosso non è l'unico nome sulla lista di Fabio Paratici. Anche Daniele De Rossi, ora al Genoa, piace al ds viola
De Rossi al Genoa—
Classe '83, l'ex centrocampista della Roma, ha fatto bene in questa stagione al Genoa (dove è subentrato a Patrick Vieira) ed è un tecnico che in passato è stato già più volte accostato ai colori viola, anche se sotto una differente dirigenza.
Concorrenza—
Piacerebbe anche al Bologna in caso di partenza di Vincenzo Italiano così come il Genoa vorrebbe trattenerlo in vista della prossima stagione e ricominciare con lui una nuova annata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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