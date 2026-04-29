Gazzetta: “Roma, con la Fiorentina c’è Koné. Attenzione al ritorno del tridente”

Il tecnico giallorosso avrà quasi tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Pellegerini e Dovbyk che torneranno la prossima settimana. Koné tornerà in gruppo dopo un mese e mezzo e spera in una convocazione. In attacco torna il tridente Soulè, Dybala e Malen. A sinistra ancora Wesley. Non ci sarà per squalifica El Aynaoui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.