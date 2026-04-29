In vista della sfida contro la Fiorentina, la Roma di Gasperini si ritroverà nel pomeriggio a Trigoria dopo due giorni liberi concessi ai giocatori. L'obiettivo è sorpassa il Como in classifica per assicurarsi un posto in Europa League.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Roma, con la Fiorentina c’è Koné. Attenzione al ritorno del tridente”
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Gazzetta: “Roma, con la Fiorentina c’è Koné. Attenzione al ritorno del tridente”
Le ultime da Trigoria in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì alle ore 20:45
Il tecnico giallorosso avrà quasi tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Pellegerini e Dovbyk che torneranno la prossima settimana. Koné tornerà in gruppo dopo un mese e mezzo e spera in una convocazione. In attacco torna il tridente Soulè, Dybala e Malen. A sinistra ancora Wesley. Non ci sarà per squalifica El Aynaoui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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