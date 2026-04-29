Polverosi: “Il paradosso all’italiana del Franchi. Così ci perdono tutti”

Nella querelle stadio Franchi perdono tutti: il motivo? Alla fine la Fiorentina si ritroverà il Franchi a 55 milioni anziché uno nuovo a 300

Redazione VN 29 aprile - 09:58

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza la situazione del Franchi divenuta quasi paradossale. Commisso aveva intenzione di elargire 300 milioni per rifare uno stadio nuovo, invece la Fiorentina dovrà "accontentarsi" di un impianto solo ristrutturato per i prossimi 55 anni.

Il paradosso del Franchi —

E così siamo arrivati all’inevitabile paradosso finale. La Fiorentina ha dichiarato ufficialmente di essere disposta a investire 55 milioni di euro, la metà esatta dei 110 che ancora mancano, per completare il rifacimento dello stadio “Artemio Franchi”, ponendo alcune condizioni, come il controllo dei costi, la chiarezza e la certezza sui tempi di completamento, la consegna del cantiere al termine della fase 1 e la futura concessione per l’utilizzo dello stadio. Ecco il punto-chiave, il paradosso, l’assurdità: per almeno 49 anni la Fiorentina potrà disporre dello stadio a suo piacimento.

Rocco Commisso aveva annunciato più volte la volontà di costruire uno stadio nuovo. Scartate per diverse ragioni le aree della Mercafir e di Campi Bisenzio, si era orientato sulla ricostruzione del Franchi annunciando un investimento iniziale di 300 milioni di euro. Lo stadio aveva dei vincoli delle Belle Arti, le scale elicoidali, la torre di Maratona, perfino le curve, Commisso lo avrebbe rifatto mantenendo alcuni di questi vincoli, ma non c’è stato niente da fare. La Sovrintendenza ha bloccato il progetto e il Comune (sindaco Nardella) non ha iniziato una battaglia al fianco di chi voleva investire e rendere più moderno e più funzionale una struttura come lo stadio, che sarebbe comunque rimasto di proprietà di Firenze.

Lo stadio che nascerà è un compromesso che da qui alla sua realizzazione non sarà più al passo coi tempi. Ma questo è un aspetto secondario. Quello che non si può accettare è che per una ragione difficile da capire (oppure si può capire benissimo...) il Comune consegnerà alla Fiorentina per mezzo secolo uno stadio per 55 milioni, quando la Fiorentina stessa (Commisso) avrebbe investito 300 e passa milioni. La partita si chiuderà senza vincitori.