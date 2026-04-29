La Juventus è a caccia di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale, come ormai noto, è Alisson del Liverpool. La trattativa però, come scrive Tuttosport, non è affatto semplice, anche se non impossibile. Detto questo, i bianconeri non hanno intenzione di accantonare le piste alternative, ossia quelle per De Gea della Fiorentina e Vicario del Tottenham.
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VIOLA NEWS news viola stampa De Gea via in estate? Tuttosport: “Fiorentina decisa a svecchiare la rosa”
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De Gea via in estate? Tuttosport: “Fiorentina decisa a svecchiare la rosa”
La Juventus tiene nel mirino De Gea, anche se il preferito resta Alisson. Secondo Tuttosport, la Fiorentina potrebbe liberarlo a poco
Situazione De Gea—
Il portiere spagnolo, secondo il giornale, potrebbe davvero lasciare il club viola in estate perché "la Fiorentina è decisa ad alleggerire il monte ingaggi (lo spagnolo percepisce 3.5 milioni più bonus) e svecchiare la rosa". Ricordiamo che l'ex Manchester United ha un contratto fino al 2028, rinnovato proprio l'estate scorsa. Nonostante ciò, Tuttosport prosegue parlando di richieste molto basse della Fiorentina per lui: "la Viola sembrerebbe disposta a cederlo anche a fronte di un’offerta vicina ai 10 milioni".
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