De Gea via in estate? Tuttosport: “Fiorentina decisa a svecchiare la rosa”

La Juventus è a caccia di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale, come ormai noto, è Alisson del Liverpool. La trattativa però, come scrive Tuttosport, non è affatto semplice, anche se non impossibile. Detto questo, i bianconeri non hanno intenzione di accantonare le piste alternative, ossia quelle per De Gea della Fiorentina e Vicario del Tottenham.