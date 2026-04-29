Tuttosport insiste: “Allegri ha voglia di Fagioli, ma è incedibile”

Il mese di maggio di Jashari servirà a dare delle risposte su cosa potrà dare lo svizzero nel centrocampo del Milan che verrà. Un reparto dove, come scrive Tuttosport, ovviamente tutti sperano ci sia ancora Modric e dove Rabiot sarà la colonna imprescindibile di un Max Allegri che ha chiesto a gran voce alla dirigenza un elemento di grande esperienza internazionale come Leon Goretzka. Il tedesco, se arriverà, non sarà però l’unico innesto a centrocampo. Dunque, Goretzka per Fofana, il piano di Furlani e Tare, ma poi servirà aggiungere altro: viene seguito Ismael Koné del Sassuolo, piace il 26enne olandese Sven Mijnans dell'Az Alkmaar.

Allegri ha chiesto Fagioli

Allegri, per esempio, ha indicato un ulteriore nome ai suoi dirigenti, un giocatore che dal suo punto di vista potrebbe raccogliere l'eredità di Modric, sia quando il croato recupererà le energie, sia quando lascerà Milano, ovvero Nicolò Fagioli. Il 25enne regista della Fiorentina, infatti, dopo gli anni nelle giovanili della Juventus e il prestito alla Cremonese in B nel '21-22, ha spiccato il volo in bianconero sotto la gestione Allegri. Per il tecnico toscano, Fagioli rappresenta da anni uno dei migliori talenti del calcio italiano ed è convinto che sarebbe il tassello ideale da piazzare davanti alla difesa nel suo centrocampo nel post Modric. Il problema, però, è rappresentato dalla Fiorentina: per Paratici l'azzurro è uno dei perni della squadra viola, uno dei giocatori da cui ripartire dopo la complicata annata che sta per concludersi. Operazione, dunque, assai difficile.