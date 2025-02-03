Profilo

Nicolò Fagioli è un calciatore italiano nato a Piacenza il 12 febbraio 2001, gioca come centrocampista centrale ed è noto per la sua visione di gioco e abilità tecnica. Fagioli ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Piacenza, per poi passare alla Cremonese. Nel 2015, è entrato a far parte del settore giovanile della Juventus, dove ha proseguito il suo sviluppo calcistico con un intermezzo alla Cremonese (2021-2022) per poi tornar a vestire la casacca bianconera. La seconda stagione juventina di Fagioli s'interrompe nell'ottobre 2023, quando emerge il suo coinvolgimento in un giro di scommesse sportive illegali, proibite in toto ai calciatori professionisti. Si dimostra collaborativo nelle indagini e disponibile a curarsi dalla ludopatia emersa, evitando il deferimento e ottenendo un accordo con la Procura Federale: riceve una squalifica di 12 mesi, di cui sette effettivi e cinque commutati in altre prescrizioni. Fagioli è molto seguito sui social media, con oltre un milione di follower su Instagram, dove condivide momenti della sua carriera e vita personale. E' arrivato alla Fiorentina in prestito oneroso (2,5 milioni) con riscatto condizionato alla qualificazione alle coppe europee: obiettivo centrato all'ultima giornata proprio con un suo gol all'Udinese. Il centrocampista è diventato tutto viola per altri 13,5 milioni più 2,5 di bonus.

Trofei vinti Coppa Italia Serie C 1 2019/20 Super Coppa Italiana 1 2020 Coppa Italia 2 2020/21, 2023/24

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2018/19 Juventus U23 C 1 0 CI C 1 0 2 0 2019/20 Juventus U23 C 6 0 CI C 4 0 10 0 2020/21 Juventus U23 C 20 2 20 2 2020/21 Juventus A 1 0 CI 1 0 2 0 2021/22 Cremonese B 33 3 33 3 2022/23 Juventus A 26 3 CI 3 0 CL+EL 8 0 37 3 2023/24 Juventus A 8 0 8 0 2024(25 Juventus/Fiorentina A 31 1 CL/CONF 10 1 SI 1 0 42 2 2025/26 Fiorentina A 34 2 CI 1 0 CONF 10 1 45 3 2026/27 Fiorentina A CI 1 0 1 0