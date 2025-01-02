Christ Inao Oulai
Christ Inao Oulai è un centrocampista classe 2006, nativo di Yopougon, Costa d'Avorio. La sua formazione calcistica la si deve alla JMG Academy, un'organizzazione fondata nel 1994 dall'ex giocatore…
Christ Inao Oulai è un centrocampista classe 2006, nativo di Yopougon, Costa d'Avorio. La sua formazione calcistica la si deve alla JMG Academy, un'organizzazione fondata nel 1994 dall'ex giocatore…
Alex Jimenez, spagnolo classe 2005, nato a Talavera de la Reina, è uno di quei talenti che a Valdebebas hanno sempre considerato speciale. Terzino destro di nascita, ma capace di giocare su entrambe…
All’anagrafe Arthur Atta, nasce il 14 gennaio 2003 a Rennes, in Francia. Inizia la sua carriera sportiva nelle giovanili del Saint-Jacques, dove si mette subito in mostra guadagnandosi la chiamata da…
Radu Matei Drăgușin nasce a Bucarest il 3 febbraio 2002. Muove i primi passi in patria nelle giovanili dello Sportul Studențesc e del Regal București, attirando le attenzioni della Juventus che lo…
Viery Fernandes Santos Lopes è nato a Ubá, Minas Gerais, il 2 gennaio 2005 ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Gremio. Il club brasiliano lo ha tesserato nel 2015, quando aveva solo dieci…
Fiorentino doc, nato il 24 agosto 2006, ha esordito contro il Rakow il 13 marzo 2026 in Conference League e contro la Roma il 4 maggio 2026 in Serie A. Braschi, attaccante da 17 reti nel campionato…
Nato a Puerto Ordaz il 28 marzo 2006, la storia di Balbo è quella di un talento precoce che ha saputo adattarsi a realtà diverse. Trasferitosi in Portogallo a soli undici anni, ha completato la sua…
Rugani è un difensore centrale dotato di buona fisicità, che rende al meglio in fase di marcatura e in particolar modo nell'anticipo: non è molto veloce e così preferisce rinunciare all'intervento…
Nato a Camposampiero, accanto alla carriera calcistica ha continuato gli studi e adesso è iscritto alla facoltà universitaria di Economia. Possente fisicamente, eccelle soprattutto nell'intraprendente…
Jack Harrison (Stoke-on-Trent, 20 novembre 1996) è un calciatore inglese arrivato a gennaio 2026 in prestito dal Leeds Utd. Esterno offensivo mancino, può giocare sia a destra, per rientrare e…
Centrocampista di doti principalmente offensive, è impiegabile sia come mezz'ala (in un centrocampo a tre), sia come centrale (in un centrocampo a due). Brescianini è nato a Calcinate in provincia di…
Nato a Kfar Saba il 24 luglio 1999, Solomon è un centrocampista offensivo di piede destro, dotato di grande duttilità tattica. Cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Petah Tiqwa, ha esordito in…
Niccolò Fortini è nato a Camaiore, in provincia di Lucca. Il suo ruolo è quello di terzino sinistro, ma all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di esterno destro o sinistro in un centrocampo a 4.
Eddy Kouadio è nato il 7 maggio 2006 ed è in possesso del doppio passaporto italiano e ivoriano. Kouadio può essere impiegato sia come difensore centrale che come terzino destro. Dotato di una…
Roberto Piccoli è nato a Bergamo, ma originario del comune di Sorisole. Piccoli ha iniziato a giocare nella Sorisolese. A tredici anni è entrato a far parte del settore giovanile dell'Atalanta con cui…
Jacopo Fazzini è un calciatore italiano nato a Massa il 16 marzo 2003. Gioca come centrocampista, prevalentemente da mezzala, ma è impiegabile in diversi ruoli della metà campo grazie alla sua…
Nicolò Fagioli è un calciatore italiano nato a Piacenza il 12 febbraio 2001, gioca come centrocampista centrale ed è noto per la sua visione di gioco e abilità tecnica. Fagioli ha iniziato la sua…
Cher Ndour, mezz'ala italiana in prestito al Besiktas dal PSG nella prima parte di stagione, è stato trattato a lungo dalla Fiorentina nella sessione di gennaio. Classe 2004, nato a Brescia con…
Nato a Landshut, Germania, nel 1997, è di nazionalità croata ma ha giocato sempre tra Germania e Austria prima di arrivare in Italia nel 2022, a Lecce. Cresciuto nei settori giovanili di Bayern Monaco…
Ormai un veterano del nostro campionato ed eleggibile tra i capitani della Fiorentina, il classe 1997 Mandragora è diventato il calciatore viola con più presenze nelle competizioni UEFA superando…
Soprannominato "il Pendolino di Serino" per via della sua provenienza (nella zona di Avellino), comincia a farsi notare proprio nelle fila degli irpini con i quali vince anche un campionato di Serie…
Christian Kouamè nasce il 6 dicembre 1997 a Bingerville, vicino a Abidjan in Costa D'Avorio. Ma la sua storia si incrocia con la Toscana. Nel 2013 arriva in Italia, per uno stage con la Sestese,…
Domilson Cordeiro dos Santos comincia come tanti connazionali come attaccante, ma ben presto al Coritiba si accorgono delle sue potenzialità come terzino. Il primo club a fiondarsi su di lui è un club…
Prodotto delle giovanili della Fiorentina, è sempre stato di proprietà del club viola che lo ha prestato a Foggia, Ascoli, Spal e Salernitana negli anni. Comincia da terzino sinistro e piano piano…
Nato a Reykjavík quando il padre giocava con il KR Reykjavík, Albert Gudmundsson inizia a giocare a calcio proprio con la squadra della capitale islandese. Nell'estate del 2013 si trasferisce nei…
Cresce calcisticamente in Olanda, tra Vitesse e Dordrecht, prima di approdare all'Heracles Almelo e venir notato dall'Atalanta che lo porta in Italia. Gian Piero Gasperini lo fa diventare il prototipo…
Moise Kean nasce da genitori originari della Costa d'Avorio ed emigrati a Vercelli. Dopo la separazione dei suoi genitori, all'età di 5 anni Moise si trasferisce con la madre e i suoi due fratelli ad…
David de Gea Quintana (Madrid, 7 novembre 1990) è un calciatore spagnolo, portiere della Fiorentina. È il calciatore non britannico con più presenze con il Manchester Utd ed è considerato come uno dei…
Nato a San Daniele del Friuli, Comuzzo ha iniziato a giocare a calcio presso il Tricesimo club locale all'età di sei anni, per passare poi ai settori giovanili di Udinese e Pordenone. Nel 2019 si è…
Oliver Christensen (Kerteminde, 22 marzo 1999) è un calciatore danese, da questa stagione portiere della Fiorentina e della nazionale danese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Odense, ha esordito…