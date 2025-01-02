Viery R. VN Redazione VN 3 luglio - 11:41 3 luglio

Viery Fernandes Santos Lopes è nato a Ubá, Minas Gerais, il 2 gennaio 2005 ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Gremio. Il club brasiliano lo ha tesserato nel 2015, quando aveva solo dieci…