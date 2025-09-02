Niccolò Fortini
29 Difensore
- Nazionalità:
- Italia
- Età:
- 20 (13 February 2006)
- Altezza:
- 1.85 m
- Peso:
- 74 kg
- Piedi:
- Destro
- Valore di mercato:
- 5 mln
Profilo
Niccolò Fortini è nato a Camaiore, in provincia di Lucca. Il suo ruolo è quello di terzino sinistro, ma all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di esterno destro o sinistro in un centrocampo a 4. Oltre a saper saltare l’uomo, il classe 2006 è dotato di un buon senso della posizione, che gli permette di essere utile sia in fase offensiva che in quella difensiva. Niccolò Fortini è cresciuto nel vivaio della Fiorentina fino ad arrivare nella stagione 2023/24 in Primavera. Lo scorso anno ha partecipato alla tournée inglese della prima squadra prima di passare alla Juve Stabia. Nel corso di Fiorentina-Como del 21 settembre 2025 ha esordito in Serie A.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2023/4
|Fiorentina Primavera
|PA
|30
|1
|30
|1
|2024/25
|Juve Stabia
|B
|27
|2
|27
|2
|2025/26
|Fiorentina
|A
|15
|0
|CI
|1
|0
|CONF
|9
|0
|25
|0
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Italia
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2024/25
|Under 18
|3
|0
|2024/25
|Under 19
|12
|1