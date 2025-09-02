Profilo

Niccolò Fortini è nato a Camaiore, in provincia di Lucca. Il suo ruolo è quello di terzino sinistro, ma all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di esterno destro o sinistro in un centrocampo a 4. Oltre a saper saltare l’uomo, il classe 2006 è dotato di un buon senso della posizione, che gli permette di essere utile sia in fase offensiva che in quella difensiva. Niccolò Fortini è cresciuto nel vivaio della Fiorentina fino ad arrivare nella stagione 2023/24 in Primavera. Lo scorso anno ha partecipato alla tournée inglese della prima squadra prima di passare alla Juve Stabia. Nel corso di Fiorentina-Como del 21 settembre 2025 ha esordito in Serie A.

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2023/4 Fiorentina Primavera PA 30 1 30 1 2024/25 Juve Stabia B 27 2 27 2 2025/26 Fiorentina A 15 0 CI 1 0 CONF 9 0 25 0