Luis Balbo

Profilo

Nato a Puerto Ordaz il 28 marzo 2006, la storia di Balbo è quella di un talento precoce che ha saputo adattarsi a realtà diverse. Trasferitosi in Portogallo a soli undici anni, ha completato la sua formazione in club prestigiosi come Porto e Famalicao, arrivando a disputare la Youth League prima di approdare a Firenze nel gennaio 2024. In maglia viola ha già superato le 40 presenze, diventando un pilastro della difesa di Galloppa. L'esordio in prima squadra è arrivato a gennaio 2026 contro il Como in Coppa Italia, dopodiché è stato promosso in pianta stabile in prima squadra con l'avanzamento di Parisi ad ala. In nazionale il suo percorso è stato altrettanto peculiare: dopo aver rappresentato il Portogallo a livello U16, ha scelto di difendere i colori del Venezuela. Con la "Vinotinto" ha partecipato al Mondiale U17 e, lo scorso novembre, ha vissuto l'emozione del debutto assoluto con la Nazionale maggiore contro l'Australia. Un esordio dolceamaro, dato che pochi minuti dopo il suo ingresso in campo è stato costretto a fermarsi per un infortunio. Si è rifatto a marzo, con il primo gettone da titolare per la squadra del ct Vizcarrondo.