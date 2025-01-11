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Rolando Mandragora

Rolando Mandragora

Rolando Mandragora

8 Centrocampista

Nazionalità:
Italia
Età:
29 (29 June 1997)
Altezza:
1.83 m
Peso:
75 kg
Piedi:
Destro
Valore di mercato:
8 mln
Profilo
Ormai un veterano del nostro campionato ed eleggibile tra i capitani della Fiorentina, il classe 1997 Mandragora è diventato il calciatore viola con più presenze nelle competizioni UEFA superando Borja Valero e Nenad Tomovic. Cresciuto nel Genoa, lanciato in Serie B dal Pescara e poi controllato negli anni dalla Juventus, ha fatto ottime cose con Torino e Udinese prima di trasferirsi a Firenze all'inizio della stagione 2022/23. [gzn_video id=1402351]E' dopo il suo arrivo a Firenze, per il quale la società ha sborsato circa 10 milioni di euro alla Juventus, che Rolando ha salutato la venuta alla luce della figlia Ginevra. E' diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, sia con Italiano, sia poi con Palladino. Nel suo bilancio in viola pesa molto l'occasione fallita nella finale di Conference League 2023 a Praga contro il West Ham, alla quale ha ammesso di tornare spesso col pensiero.
Trofei vinti
Serie A
1
2016/17
Coppa Italia
1
2016/17

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2014/15 Genoa A 5 0 5 0
2015/16 Pescara B 26 0 CI 1 0 27 0
2016/17 Juventus A 1 0 1 0
2017/18 Crotone A 36 2 CI 1 0 37 2
2018/19 Udinese A 35 3 CI 1 0 36 3
2019/20 Udinese A 26 0 CI 2 3 28 3
2020/21 Udinese/Torino A 27 3 27 3
2021/22 Torino A 21 0 CI 2 1 23 1
2022/23 Fiorentina A 29 2 CI 4 0 CONF 17 2 50 4
2023/24 Fiorentina A 33 3 CI 4 1 CONF 13 1 50 5
2024/25 Fiorentina A 29 4 CI 0 0 CONF 13 5 42 9
2025/26 Fiorentina A 34 7 CONF 13 1 47 8

Carriera Nazionale

Nazionale Italiana
Stagione Competizione Presenze Reti
2015/16 Qualificazioni Europei Under 21 7 0
2018/19 Euro Under 21 3 0