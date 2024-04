Juventus-Fiorentina, i convocati di Italiano per Torino: Quarta c’è

Il portiere danese Oliver Christensen dopo un lungo periodo di assenza rientra finalmente anche in campionato nel gruppo convocati di Vincenzo Italiano, e lo fa per una delle partite più sentite dell'anno dal popolo viola, ovvero la sfida in casa della Juventus. Con lui ci sono tutti i giocatori gigliati, compresi sia Lucas Martinez Quarta che Christian Kouamé, entrambi non al massimo della condizione. Per il campionato torna Jack Bonaventura, assente contro il Milan per squalifica.