Pietro Comuzzo
37
- Età:
- 21 (20 February 2005)
- Altezza:
- 1.85 m
- Peso:
- 78 kg
- Valore di mercato:
- 3 mln
Profilo
Nato a San Daniele del Friuli, Comuzzo ha iniziato a giocare a calcio presso il Tricesimo club locale all'età di sei anni, per passare poi ai settori giovanili di Udinese e Pordenone. Nel 2019 si è trasferito nel settore giovanile della Fiorentina e Italiano gli ha concesso fiducia portandolo in prima squadra. Il suo fratello gemello Francesco ha giocato nelle sue stesse squadre fin al 2020 quando la Fiorentina lo ha ceduto. [gzn_video id=1464585 autoplay=true] Titolare dalla stagione 2024/25, si è guadagnato in autunno la prima chiamata della Nazionale maggiore, pur senza scendere in campo nelle sfide di Nations League contro Belgio e Francia. E' uno dei 2005 più impiegati a livello europeo nella sua prima stagione ad alti livelli.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2023/24
|Fiorentina
|A
|4
|0
|CI
|1
|0
|CONF
|1
|0
|6
|0
|2024/25
|Fiorentina
|A
|33
|1
|CI
|1
|0
|CONF
|10
|0
|44
|1
|2025/26
|Fiorentina
|A
|22
|1
|CI
|1
|0
|CONF
|13
|0
|36
|1