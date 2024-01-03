Pietro Comuzzo

Profilo

Nato a San Daniele del Friuli, Comuzzo ha iniziato a giocare a calcio presso il Tricesimo club locale all'età di sei anni, per passare poi ai settori giovanili di Udinese e Pordenone. Nel 2019 si è trasferito nel settore giovanile della Fiorentina e Italiano gli ha concesso fiducia portandolo in prima squadra. Il suo fratello gemello Francesco ha giocato nelle sue stesse squadre fin al 2020 quando la Fiorentina lo ha ceduto. [gzn_video id=1464585 autoplay=true] Titolare dalla stagione 2024/25, si è guadagnato in autunno la prima chiamata della Nazionale maggiore, pur senza scendere in campo nelle sfide di Nations League contro Belgio e Francia. E' uno dei 2005 più impiegati a livello europeo nella sua prima stagione ad alti livelli.