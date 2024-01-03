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Pietro Comuzzo

Pietro Comuzzo

Pietro Comuzzo

37

Età:
21 (20 February 2005)
Altezza:
1.85 m
Peso:
78 kg
Valore di mercato:
3 mln
Profilo
Nato a San Daniele del Friuli, Comuzzo ha iniziato a giocare a calcio presso il Tricesimo club locale all'età di sei anni, per passare poi ai settori giovanili di Udinese e Pordenone. Nel 2019 si è trasferito nel settore giovanile della Fiorentina e Italiano gli ha concesso fiducia portandolo in prima squadra. Il suo fratello gemello Francesco ha giocato nelle sue stesse squadre fin al 2020 quando la Fiorentina lo ha ceduto. [gzn_video id=1464585 autoplay=true] Titolare dalla stagione 2024/25, si è guadagnato in autunno la prima chiamata della Nazionale maggiore, pur senza scendere in campo nelle sfide di Nations League contro Belgio e Francia. E' uno dei 2005 più impiegati a livello europeo nella sua prima stagione ad alti livelli.

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2023/24 Fiorentina A 4 0 CI 1 0 CONF 1 0 6 0
2024/25 Fiorentina A 33 1 CI 1 0 CONF 10 0 44 1
2025/26 Fiorentina A 22 1 CI 1 0 CONF 13 0 36 1