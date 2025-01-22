Cher Ndour
73 Centrocampista
- Nazionalità:
- Italia
- Età:
- 22 (27 July 2004)
- Altezza:
- 1.90 m
- Peso:
- 81 kg
- Piedi:
- Destro
- Valore di mercato:
- 4 mln
Profilo
Cher Ndour, mezz'ala italiana in prestito al Besiktas dal PSG nella prima parte di stagione, è stato trattato a lungo dalla Fiorentina nella sessione di gennaio. Classe 2004, nato a Brescia con origini senegalesi, Cher è un prodotto del florido vivaio dell'Atalanta. Ha deciso di proseguire all'estero con la sua crescita e ha vestito giovanissimo le maglie di Benfica e Sporting Braga in Portogallo oltre a quelle del PSG, ultima squadra proprietaria del cartellino, e Besiktas, dove ha giocato assieme a Ciro Immobile negli ultimi mesi del 2024. [gzn_video id=1491092]
Ndour alla FiorentinaNdour è arrivato a titolo definitivo per circa 5 milioni, con una percentuale sulla futura rivendita e un diritto di prelazione in favore dei parigini, che potranno pareggiare l'offerta migliore in arrivo e decidere se ricomprarlo.
Trofei vinti
Youth League
1
2021/22
Intercontinentale U20
1
2022
Campionato portoghese
1
2022/23
Euro U19
1
2023
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|20222/23
|Benfica B/A
|LP2/1
|31
|4
|31
|4
|2023/24
|Benfica/PSG
|LP/L1
|12
|1
|CF
|1
|1
|EL
|2
|0
|15
|2
|2024/25
|Besiktas/Fiorentina
|SL/A
|21
|2
|TK
|1
|0
|EL
|9
|0
|31
|2
|2025/26
|Fiorentina
|A
|30
|3
|CI
|1
|0
|CONF
|13
|4
|44
|7
|2026/27
|Fiorentina
|A
|CI
|1
|1
|1
|1
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Italia
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2023/24
|Qualificazioni Euro Under 21
|7
|0
|2024/25
|Qualificazioni Euro Under 21
|3
|0