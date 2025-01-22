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Cher Ndour

Cher Ndour

Cher Ndour

73 Centrocampista

Nazionalità:
Italia
Età:
22 (27 July 2004)
Altezza:
1.90 m
Peso:
81 kg
Piedi:
Destro
Valore di mercato:
4 mln
Profilo
Cher Ndour, mezz'ala italiana in prestito al Besiktas dal PSG nella prima parte di stagione, è stato trattato a lungo dalla Fiorentina nella sessione di gennaio. Classe 2004, nato a Brescia con origini senegalesi, Cher è un prodotto del florido vivaio dell'Atalanta. Ha deciso di proseguire all'estero con la sua crescita e ha vestito giovanissimo le maglie di Benfica e Sporting Braga in Portogallo oltre a quelle del PSG, ultima squadra proprietaria del cartellino, e Besiktas, dove ha giocato assieme a Ciro Immobile negli ultimi mesi del 2024. [gzn_video id=1491092]

Ndour alla Fiorentina

Ndour è arrivato a titolo definitivo per circa 5 milioni, con una percentuale sulla futura rivendita e un diritto di prelazione in favore dei parigini, che potranno pareggiare l'offerta migliore in arrivo e decidere se ricomprarlo.
Trofei vinti
Youth League
1
2021/22
Intercontinentale U20
1
2022
Campionato portoghese
1
2022/23
Euro U19
1
2023

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
20222/23 Benfica B/A LP2/1 31 4 31 4
2023/24 Benfica/PSG LP/L1 12 1 CF 1 1 EL 2 0 15 2
2024/25 Besiktas/Fiorentina SL/A 21 2 TK 1 0 EL 9 0 31 2
2025/26 Fiorentina A 30 3 CI 1 0 CONF 13 4 44 7
2026/27 Fiorentina A CI 1 1 1 1

Carriera Nazionale

Italia
Stagione Competizione Presenze Reti
2023/24 Qualificazioni Euro Under 21 7 0
2024/25 Qualificazioni Euro Under 21 3 0