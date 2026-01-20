Giovanni Fabbian
80 Centrocampista
- Nazionalità:
- Italia
- Età:
- 23 (14 January 2003)
- Altezza:
- 1.86 m
- Peso:
- 78 kg
- Piedi:
- Destro
- Valore di mercato:
- 15 mln
Profilo
Nato a Camposampiero, accanto alla carriera calcistica ha continuato gli studi e adesso è iscritto alla facoltà universitaria di Economia. Possente fisicamente, eccelle soprattutto nell'intraprendente abilità di infiltrarsi nell'area avversaria per via della verticalità e dinamismo. Bravo nel gioco senza palla dimostra di valere anche nell'intensità difensiva, mostrando grande aggressività nei confronti degli avversari in campo, mostrando buone doti di recupero della palla.
Trofei vinti
Primavera
1
2020/21
Coppa Italia
1
2024/25
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2022/23
|Reggina
|B
|37
|8
|CI
|1
|0
|38
|8
|2023/24
|Bologna
|A
|27
|5
|CI
|2
|0
|29
|5
|2024/25
|Bologna
|A
|30
|3
|CI
|4
|1
|UCL
|7
|0
|41
|4
|ago-dic 25
|Bologna
|A
|14
|2
|CI
|1
|0
|UEL
|5
|0
|SI
|1
|0
|21
|2
|gen-giu 26
|Fiorentina
|A
|12
|0
|CI
|1
|0
|CONF
|5
|0
|18
|0
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Italia
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2021/22
|Under 19
|13
|2
|2022
|Under 20
|3
|2
|2023/25
|Under 21
|17
|4