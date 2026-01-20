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Giovanni Fabbian

Giovanni Fabbian

Giovanni Fabbian

80 Centrocampista

Nazionalità:
Italia
Età:
23 (14 January 2003)
Altezza:
1.86 m
Peso:
78 kg
Piedi:
Destro
Valore di mercato:
15 mln
Profilo
Nato a Camposampiero, accanto alla carriera calcistica ha continuato gli studi e adesso è iscritto alla facoltà universitaria di Economia. Possente fisicamente, eccelle soprattutto nell'intraprendente abilità di infiltrarsi nell'area avversaria per via della verticalità e dinamismo. Bravo nel gioco senza palla dimostra di valere anche nell'intensità difensiva, mostrando grande aggressività nei confronti degli avversari in campo, mostrando buone doti di recupero della palla.
Trofei vinti
Primavera
1
2020/21
Coppa Italia
1
2024/25

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2022/23 Reggina B 37 8 CI 1 0 38 8
2023/24 Bologna A 27 5 CI 2 0 29 5
2024/25 Bologna A 30 3 CI 4 1 UCL 7 0 41 4
ago-dic 25 Bologna A 14 2 CI 1 0 UEL 5 0 SI 1 0 21 2
gen-giu 26 Fiorentina A 12 0 CI 1 0 CONF 5 0 18 0

Carriera Nazionale

Italia
Stagione Competizione Presenze Reti
2021/22 Under 19 13 2
2022 Under 20 3 2
2023/25 Under 21 17 4