Giovanni Fabbian

Profilo

Nato a Camposampiero, accanto alla carriera calcistica ha continuato gli studi e adesso è iscritto alla facoltà universitaria di Economia. Possente fisicamente, eccelle soprattutto nell'intraprendente abilità di infiltrarsi nell'area avversaria per via della verticalità e dinamismo. Bravo nel gioco senza palla dimostra di valere anche nell'intensità difensiva, mostrando grande aggressività nei confronti degli avversari in campo, mostrando buone doti di recupero della palla.

Trofei vinti Primavera 1 2020/21 Coppa Italia 1 2024/25

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2022/23 Reggina B 37 8 CI 1 0 38 8 2023/24 Bologna A 27 5 CI 2 0 29 5 2024/25 Bologna A 30 3 CI 4 1 UCL 7 0 41 4 ago-dic 25 Bologna A 14 2 CI 1 0 UEL 5 0 SI 1 0 21 2 gen-giu 26 Fiorentina A 12 0 CI 1 0 CONF 5 0 18 0