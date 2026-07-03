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Viery

Viery

Viery

Età:
21 (2 January 2005)
Altezza:
1.87 m
Valore di mercato:
15 mln
Profilo
Viery Fernandes Santos Lopes è nato a Ubá, Minas Gerais, il 2 gennaio 2005 ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Gremio. Il club brasiliano lo ha tesserato nel 2015, quando aveva solo dieci anni, e lo ha fatto debuttare in prima squadra il 27 gennaio 2025 in un match del Campeonato Gaúcho contro il Caxias. Alto 1,87 m e dotato di un’ottima struttura fisica, la giovane promessa è mancina e gioca prevalentemente da difensore centrale, anche se in passato è stato impiegato anche come terzino sinistro.

Viery alla Fiorentina

Il brasiliano è arrivato a Firenze per una cifra intorno ai 13 milioni più bonus con il totale che potrebbe raggiungere i 17mln, facendone il difensore più pagato della storia viola.
Trofei vinti
Campeonato Gaucho
1
2025

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2023 Gremio U20 BrU20 10 1 Cop 5 0 15 1
2024 Gremio U20 BrU20 12 0 Cop 3 0 15 0
2025 Gremio U20/Gremio U20/Gau/A 12 0 Bra 1 0 Sud 2 0 Cop 4 1 19 1
2026-giu Gremio A/Gau 20 2 Bra 2 0 Sud 5 0 27 2
2026/27 Fiorentina A Cop 0 0