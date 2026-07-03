Viery
- Età:
- 21 (2 January 2005)
- Altezza:
- 1.87 m
- Valore di mercato:
- 15 mln
Profilo
Viery Fernandes Santos Lopes è nato a Ubá, Minas Gerais, il 2 gennaio 2005 ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Gremio. Il club brasiliano lo ha tesserato nel 2015, quando aveva solo dieci anni, e lo ha fatto debuttare in prima squadra il 27 gennaio 2025 in un match del Campeonato Gaúcho contro il Caxias. Alto 1,87 m e dotato di un’ottima struttura fisica, la giovane promessa è mancina e gioca prevalentemente da difensore centrale, anche se in passato è stato impiegato anche come terzino sinistro.
Viery alla FiorentinaIl brasiliano è arrivato a Firenze per una cifra intorno ai 13 milioni più bonus con il totale che potrebbe raggiungere i 17mln, facendone il difensore più pagato della storia viola.
Trofei vinti
Campeonato Gaucho
1
2025
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2023
|Gremio U20
|BrU20
|10
|1
|Cop
|5
|0
|15
|1
|2024
|Gremio U20
|BrU20
|12
|0
|Cop
|3
|0
|15
|0
|2025
|Gremio U20/Gremio
|U20/Gau/A
|12
|0
|Bra
|1
|0
|Sud
|2
|0
|Cop
|4
|1
|19
|1
|2026-giu
|Gremio
|A/Gau
|20
|2
|Bra
|2
|0
|Sud
|5
|0
|27
|2
|2026/27
|Fiorentina
|A
|Cop
|0
|0