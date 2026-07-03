Profilo

Viery Fernandes Santos Lopes è nato a Ubá, Minas Gerais, il 2 gennaio 2005 ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Gremio. Il club brasiliano lo ha tesserato nel 2015, quando aveva solo dieci anni, e lo ha fatto debuttare in prima squadra il 27 gennaio 2025 in un match del Campeonato Gaúcho contro il Caxias. Alto 1,87 m e dotato di un’ottima struttura fisica, la giovane promessa è mancina e gioca prevalentemente da difensore centrale, anche se in passato è stato impiegato anche come terzino sinistro. Viery alla Fiorentina Il brasiliano è arrivato a Firenze per una cifra intorno ai 13 milioni più bonus con il totale che potrebbe raggiungere i 17mln, facendone il difensore più pagato della storia viola.

Trofei vinti Campeonato Gaucho 1 2025