Eddy Kouadio
60
- Età:
- 20 (7 May 2006)
- Altezza:
- 1.91 m
- Peso:
- 80 kg
Profilo
Eddy Kouadio è nato il 7 maggio 2006 ed è in possesso del doppio passaporto italiano e ivoriano. Kouadio può essere impiegato sia come difensore centrale che come terzino destro. Dotato di una struttura fisica importante, Kouadio possiede anche ottime doti atletiche. Ha mosso i primi passi nell’ASD Tobbiana 1949, società dilettantistica della provincia di Prato, per passare poi alla Fiorentina con cui ha giocato con U17 e U18 fino alla Primavera di Galloppa. Con ilTorino ha esordito in Serie A il 31 agosto 2025
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2023/24
|Fiorentina Primavera
|PA
|7
|0
|7
|0
|2024/25
|Fiorentina Primavera
|PA
|38
|2
|38
|2
|2025/26
|Fiorentina
|A
|3
|0
|CONF
|5
|0
|8
|0
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Italia
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2023/24
|Under 18
|2
|0
|2024/25
|Under 19
|2
|0