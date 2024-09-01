Profilo

Eddy Kouadio è nato il 7 maggio 2006 ed è in possesso del doppio passaporto italiano e ivoriano. Kouadio può essere impiegato sia come difensore centrale che come terzino destro. Dotato di una struttura fisica importante, Kouadio possiede anche ottime doti atletiche. Ha mosso i primi passi nell’ASD Tobbiana 1949, società dilettantistica della provincia di Prato, per passare poi alla Fiorentina con cui ha giocato con U17 e U18 fino alla Primavera di Galloppa. Con ilTorino ha esordito in Serie A il 31 agosto 2025

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2023/24 Fiorentina Primavera PA 7 0 7 0 2024/25 Fiorentina Primavera PA 38 2 38 2 2025/26 Fiorentina A 3 0 CONF 5 0 8 0