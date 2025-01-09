Profilo

Domilson Cordeiro dos Santos comincia come tanti connazionali come attaccante, ma ben presto al Coritiba si accorgono delle sue potenzialità come terzino. Il primo club a fiondarsi su di lui è un club specialista in brasiliani, lo Shakhtar Donetsk, che lo fa suo nel 2018 e, dopo un prestito al Vitoria Guimaraes in Portogallo, lo lancia sui massimi palcoscenici europei. Il conflitto fra Russia e Ucraina favorisce il passaggio di Dodo alla Fiorentina: probabilmente, senza la guerra sarebbe andato in un club di fascia ancora maggiore. E' a Firenze dalla stagione 2022/23, e da allora è uno dei giocatori più attaccati alla maglia e alla città, anche dopo un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi nel secondo anno. [gzn_video id=1466870] Dodo alla Fiorentina, la formula dell'operazione 15 milioni di euro più tre di bonus la cifra sborsata dai viola, che hanno fatto breccia nel cuore del giocatore per la perseveranza che hanno avuto nel portarlo via dalla guerra in Ucraina. Curiosità Dodo è stato uno dei giocatori più veloci nel recupero e rientro in campo dopo la rottura del crociato: da fine settembre 2023 ai primi giorni di marzo del 2024. Gli è costato la prima convocazione con il Brasile, che è arrivata poi un anno dopo.

Trofei vinti Coppa d'Ucraina 1 2017/18 Campionato ucraino 2 2017/18, 2019/20 Supercoppa ucraina 1 2020/21

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2015/16 Coritiba A 26 0 SUD 2 0 LIG/BRA 3 0 31 0 2016/17 Coritiba A 19 0 19 0 2017/18 Shakhtar PL 2 0 UCR 1 0 3 0 2018/19 Vitoria Guimaraes LP 9 1 TP 1 1 AC 1 0 11 2 2019/20 Shakhtar PL 23 1 UCR 1 0 CL/EL 10 2 34 3 2020/21 Shakhtar PL 23 2 CL/EL 10 0 SUPER 1 0 34 2 2021/22 Shakhtar PL 14 0 UCR 1 0 CL 10 0 SUPER 1 0 26 0 2022/23 Fiorentina A 33 1 CI 5 0 CONF 12 0 50 1 2023/24 Fiorentina A 9 0 CI 1 0 CONF 8 0 18 0 2024/25 Fiorentina A 35 0 CI 1 0 CONF 9 0 45 0 2025/26 Fiorentina A 35 1 CONF 11 1 46 2 2026/27 Fiorentina A CI 1 0 1 0