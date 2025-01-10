Fabiano Parisi

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Soprannominato "il Pendolino di Serino" per via della sua provenienza (nella zona di Avellino), comincia a farsi notare proprio nelle fila degli irpini con i quali vince anche un campionato di Serie D. Passa all'Empoli e gioca con Cambiaso e Terzic come concorrenti, riuscendo a prevalere nella squadra campione del 2020/21 in Serie B, confermandosi anche in Serie A. [gzn_video id=1344036] Parisi alla Fiorentina, la formula dell'operazione Su di lui arrivano in tanti, ma la spunta la Fiorentina che con 10 milioni di euro lo affianca a Biraghi nella batteria dei terzini sinistri dall'estate del 2023. Nel 2025/26, con il subentro di Vanoli a Pioli, alza il suo raggio d'azione e diventa ala destra a piede invertito.

Trofei vinti Serie B 1 2020/21

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2019/20 Avellino C 28 4 CI C 4 0 32 4 2020/21 Empoli B 20 1 CI 2 0 22 1 2021/22 Empoli A 25 0 25 0 2022/23 Empoli A 33 2 CI 1 0 34 2 2023/24 Fiorentina A 21 0 CI 3 0 CONF 8 0 SUPER 1 0 33 0 2024/25 Fiorentina A 24 2 CI 1 0 CONF 13 0 38 2 2025/26 Fiorentina A 23 1 CONF 9 0 32 1