Fabiano Parisi
65 Difensore
- Nazionalità:
- Italia
- Altezza:
- 1.78 m
- Peso:
- 73 kg
- Piedi:
- Sinistro
- Valore di mercato:
- 9 mln
Profilo
Soprannominato "il Pendolino di Serino" per via della sua provenienza (nella zona di Avellino), comincia a farsi notare proprio nelle fila degli irpini con i quali vince anche un campionato di Serie D. Passa all'Empoli e gioca con Cambiaso e Terzic come concorrenti, riuscendo a prevalere nella squadra campione del 2020/21 in Serie B, confermandosi anche in Serie A. [gzn_video id=1344036]
Parisi alla Fiorentina, la formula dell'operazioneSu di lui arrivano in tanti, ma la spunta la Fiorentina che con 10 milioni di euro lo affianca a Biraghi nella batteria dei terzini sinistri dall'estate del 2023. Nel 2025/26, con il subentro di Vanoli a Pioli, alza il suo raggio d'azione e diventa ala destra a piede invertito.
Trofei vinti
Serie B
1
2020/21
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2019/20
|Avellino
|C
|28
|4
|CI C
|4
|0
|32
|4
|2020/21
|Empoli
|B
|20
|1
|CI
|2
|0
|22
|1
|2021/22
|Empoli
|A
|25
|0
|25
|0
|2022/23
|Empoli
|A
|33
|2
|CI
|1
|0
|34
|2
|2023/24
|Fiorentina
|A
|21
|0
|CI
|3
|0
|CONF
|8
|0
|SUPER
|1
|0
|33
|0
|2024/25
|Fiorentina
|A
|24
|2
|CI
|1
|0
|CONF
|13
|0
|38
|2
|2025/26
|Fiorentina
|A
|23
|1
|CONF
|9
|0
|32
|1
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Nazionale Italiana
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2021/22
|Qualificazioni Europei Under 21
|4
|0
|2022/23
|Euro Under 21
|3
|1