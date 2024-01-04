Robin Gosens

Profilo

Cresce calcisticamente in Olanda, tra Vitesse e Dordrecht, prima di approdare all'Heracles Almelo e venir notato dall'Atalanta che lo porta in Italia. Gian Piero Gasperini lo fa diventare il prototipo dell'esterno perfetto per il suo calcio, con risultati incredibili dal punto di vista dell'apporto offensivo, gol e assist a profusione fino al passaggio all'Inter nell'inverno del 2022. Nel nerazzurro milanese, pur arrivando a disputare da subentrante la finale di Champions League 2023 persa contro il Manchester City, non riesce a ripetersi e viene ceduto in Germania, all'Union Berlino, dove disputa una sola stagione per poi tornare nel Belpaese, con la maglia della Fiorentina. [gzn_video id=1450125 autoplay=true] Gosens alla Fiorentina, la formula dell'operazione Union Berlino e Fiorentina hanno chiuso sulla base di un prestito oneroso a 500.000 euro, più 7.5 per l'obbligo di riscatto a seconda delle partite ufficiali in viola, scattato a maggio. Operazione portata a termine l'ultimo giorno della sessione estiva, dopo una fase in cui la trattativa sembrava in stallo. Riscatto esercitato poi attraverso l'obbligo scattato a maggio 2025. Curiosità Gosens è molto attento alle implicazioni psicologiche dell'essere calciatore e si muove in prima persona per sensibilizzare sull'argomento; ha dichiarato che se non avesse fatto il calciatore, probabilmente avrebbe intrapreso la carriera di poliziotto.

Trofei vinti Coppa Italia 2 2021/22, 2022/23 Super Coppa Italiana 1 2022

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2014/15 Dordrecht ED 31 2 KNVB 2 0 33 2 2015/16 Heracles Almelo ED 32 2 KNVB 3 1 CONF NL 3 0 38 3 2016/17 Heracles Almelo ED 28 2 KNVB 2 0 EL 2 0 32 2 2017/18 Atalanta A 21 1 CI 2 0 EL 3 1 26 2 2018/19 Atalanta A 28 3 CI 3 0 EL 5 0 36 3 2019/20 Atalanta A 34 9 CI 1 0 CL 8 1 43 10 2020/21 Atalanta A 32 11 CI 5 0 CL 7 1 44 12 2021/22 Atalanta/Inter A 13 1 CI 2 1 CL 2 1 17 3 2022/23 Inter A 32 3 CI 5 0 CL 11 1 SUPER 1 0 49 4 2023/24 Union Berlino BL 30 6 DFB 1 0 CL 6 1 37 7 2024/25 Fiorentina A 32 5 CI 1 0 CONF 8 3 41 8 2025/26 Fiorentina A 24 2 CI 1 0 CONF 8 1 33 3