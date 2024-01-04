Manor Solomon

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Heat map 2024/25

Nato ail 24 luglio 1999, Solomon è un centrocampista offensivo di piede destro, dotato di grande duttilità tattica. Cresciuto nel settore giovanile del, ha esordito in prima squadra nel 2016 per trasferirsi poi nel gennaio 2019 allo, con cui conquista il campionato e la Coppa d’Ucraina. Nel luglio 2022 passa al, mentre nel 2023 firma un contratto quinquennale con il. Successivamente veste le maglie diin prestito, prima dell’approdo in viola sempre a titolo temporaneo.