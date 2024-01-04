Viola News

Manor Solomon

Manor Solomon

Manor Solomon

19

Età:
27 (24 July 1999)
Altezza:
1.70 m
Peso:
65 kg
Valore di mercato:
10 mln
Profilo
Nato a Kfar Saba il 24 luglio 1999, Solomon è un centrocampista offensivo di piede destro, dotato di grande duttilità tattica. Cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Petah Tiqwa, ha esordito in prima squadra nel 2016 per trasferirsi poi nel gennaio 2019 allo Shakhtar Donetsk, con cui conquista il campionato e la Coppa d’Ucraina. Nel luglio 2022 passa al Fulham, mentre nel 2023 firma un contratto quinquennale con il Tottenham. Successivamente veste le maglie di Leeds e Villarreal in prestito, prima dell’approdo in viola sempre a titolo temporaneo.

Heat map 2024/25
Trofei vinti
Campionato ucraina
2
2018/19, 2019/20
Coppa Ucraina
1
2018/19
Supercoppa Ucraina
1
2021
Championnship
1
2024/25

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2016/17 Maccabi Petah Tikva LhA 22 2 CI+TC 4 0 26 2
2017/18 Maccabi Petah Tikva LhA 33 4 CI+TC 5 0 38 4
lug-dic 2018 Maccabi Petah Tikva LhA 12 2 CI+TC 6 2 18 4
2018/19 Shakhtar Donetsk PL 11 0 CU 3 1 CL+EL 2 0 16 1
2019/20 Shakhtar Donetsk PL 20 3 CL+EL 8 3 SU 1 0 29 6
2020/21 Shakhtar Donetsk PL 23 9 CU 1 0 CL+EL 10 2 SU 1 0 35 11
2021/22 Shakhtar Donetsk PL 16 4 CU 1 0 CL 8 0 SU 1 0 26 4
2022/23 Fulham PL 19 4 FA+CdL 5 1 24 5
2023/24 Tottenham PL 5 0 FA+CdL 1 0 6 0
2024/25 Leeds United CH 39 10 FA+CdL 2 0 41 10
lug-dic 2025 Villarreal Liga 6 1 Rey 3 0 UCL 2 0 11 1
gen-giu 2026 Fiorentina A 15 2 CI 1 0 CONF 2 0 18 2

Carriera Nazionale

Israele
Stagione Competizione Presenze Reti
2015/16 Under 17 12 1
2016 Under 18 2 0
2017 Under 19 6 0
2017/18 Under 21 6 0
2017/26 Nazionale maggiore 48 8