Profilo

Christ Inao Oulai è un centrocampista classe 2006, nativo di Yopougon, Costa d'Avorio. La sua formazione calcistica la si deve alla JMG Academy, un'organizzazione fondata nel 1994 dall'ex giocatore francese Guillou che ha formato giocatori come: Yaya Tourè, suo fratello Kolo, Gervinho, Ebouè, Kalou, Bissouma, Bensebaini, Denayer e tantissimi altri calciatori professionisti. Oulai si è trasferito al Bastia nel 2024, e dopo sole 16 presenze è stato notato dal Trabzonspor, che lo ha portato in Turchia l'estate dopo. Oulai alla Fiorentina Dopo un ottimo Mondiale con la Costa d'Avorio, la Fiorentina ha preso Oulai per 26 milioni più 4 di bonus più il 10% sulla rivendita in favore del Trabzonspor.

Trofei vinti Coppa di Turchia 1 2025/26

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2024/25 Bastia L2 16 1 CdF 1 0 17 1 2025/26 Trabzonspor SL 25 2 TK 6 0 31 2 2026/27 Fiorentina 0 0