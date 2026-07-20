Christ Inao Oulai
- Altezza:
- 1.73 m
- Valore di mercato:
- 23 mln
Profilo
Christ Inao Oulai è un centrocampista classe 2006, nativo di Yopougon, Costa d'Avorio. La sua formazione calcistica la si deve alla JMG Academy, un'organizzazione fondata nel 1994 dall'ex giocatore francese Guillou che ha formato giocatori come: Yaya Tourè, suo fratello Kolo, Gervinho, Ebouè, Kalou, Bissouma, Bensebaini, Denayer e tantissimi altri calciatori professionisti. Oulai si è trasferito al Bastia nel 2024, e dopo sole 16 presenze è stato notato dal Trabzonspor, che lo ha portato in Turchia l'estate dopo.
Oulai alla FiorentinaDopo un ottimo Mondiale con la Costa d'Avorio, la Fiorentina ha preso Oulai per 26 milioni più 4 di bonus più il 10% sulla rivendita in favore del Trabzonspor.
Trofei vinti
Coppa di Turchia
1
2025/26
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2024/25
|Bastia
|L2
|16
|1
|CdF
|1
|0
|17
|1
|2025/26
|Trabzonspor
|SL
|25
|2
|TK
|6
|0
|31
|2
|2026/27
|Fiorentina
|0
|0
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Costa d'Avorio
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2025/26
|Amichevoli
|5
|0
|2025/26
|Coppa d'Africa
|4
|0
|2025/26
|Coppa del Mondo
|4
|0