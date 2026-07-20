Gazzetta: “Grosso vuole Joao Mario per un motivo. Ma se non parte Dodò cambia tutto”

Il mercato della Fiorentina finora è stato scoppiettante, con sei acquisti nel primo scorcio d’estate. Il quinto, Christ Inao Oulai, è stato ufficializzato ieri mentre per il sesto, Victor Vandepenas, è tutto fatto ma si attende...

Redazione VN 20 luglio 2026 (modifica il 20 luglio 2026 | 06:37)

Il mercato della Fiorentina finora è stato scoppiettante, con sei acquisti nel primo scorcio d'estate. Il quinto, Christ Inao Oulai, è stato ufficializzato ieri mentre per il sesto, Victor Vandepenas, è tutto fatto ma si attende l'ok di José Mourinho. Salvo rallentamenti, il terzino mancino spagnolo potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, nel frattempo continua il lavoro di Fabio Paratici per regalare a Fabio Grosso altri laterali.

Davanti il reparto è tutto da costruire, dietro è già arrivato l'ex milanista Alex Jimenez, che il nuovo tecnico sta impiegando ala proprio per la penuria di esterni per il suo 4-3-3. Ecco perché la ricerca continua, anche in previsione di un addio di Dodo, molto quotato e richiesto in Italia e all'estero. Il nome caldo è quello di Joao Mario, laterale portoghese della Juventus appena rientrato dopo sei mesi di prestito al Bologna. L'ex Porto, acquistato appena un anno fa dal vecchio ad Damien Comolli, non ha ancora disfatto le valigie, consapevole di essere solo di transito alla Continassa. Il club bianconero ha aperto al prestito, soluzione gradita alla Fiorentina, che dopo aver speso cifre importanti proverà a fare qualche operazione low cost.

Operazione in affitto Joao Mario è un profilo che piace, perché è duttile (gioca preferibilmente a destra ma può anche cambiare fascia) e ha già alle spalle un anno di Serie A. Luciano Spalletti sabato lo ha utilizzato nel secondo tempo durante l'amichevole con il Basilea, facendolo entrare al posto di Pierre Kalulu. Resta da trovare la formula giusta e presto i club s'incontreranno per parlarne.

La Viola punta a un prestito, magari anche oneroso, con diritto di riscatto, per non appesantire ulteriormente il bilancio. Molto ruota attorno a Dodo, perché senza una sua partenza non ci sarebbe tutta questa urgenza di prendere un altro terzino. A meno che Grosso non intenda avanzare in via definitiva Jimenez. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.