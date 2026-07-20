Il mercato in casa Fiorentina non si ferma. Continua anche la caccia alle ali, un'assoluta necessità visto che c'è solo Albert Gudmundsson per quel ruolo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Ma Koleosho? Gazzetta: “In stand-by, il Burnely chiede più soldi”. Gli altri nomi
Gazzetta dello Sport
Ma Koleosho? Gazzetta: “In stand-by, il Burnely chiede più soldi”. Gli altri nomi
Luca Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi, si seguono pure Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri
Luca Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi, si seguono pure Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri e Cristian Volpato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA