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Ma Koleosho? Gazzetta: “In stand-by, il Burnely chiede più soldi”. Gli altri nomi

Ma Koleosho? Gazzetta: “In stand-by, il Burnely chiede più soldi”. Gli altri nomi - immagine 1
Luca Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi, si seguono pure Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri
Redazione VN

Il mercato in casa Fiorentina non si ferma. Continua anche la caccia alle ali, un'assoluta necessità visto che c'è solo Albert Gudmundsson per quel ruolo.

Luca Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi, si seguono pure Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri e Cristian Volpato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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