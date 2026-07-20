Ma Koleosho? Gazzetta: “In stand-by, il Burnely chiede più soldi”. Gli altri nomi

Luca Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi, si seguono pure Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri

Luca Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi, si seguono pure Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri e Cristian Volpato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.