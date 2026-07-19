Dopo l'ufficialità e le prime parole da giocatore della Fiorentina, Christ Inao Oulai ha voluto salutare anche i suoi ex tifosi, quelli del Trabzonspor. Nel post apparso sul suo profilo Instagram, il centrocampista ivoriano mostra grande riconoscenza al club turco:
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VIOLA NEWS social Oulai saluta il Trabzonspor: “Esperienza speciale e ricordi indimenticabili”
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Oulai saluta il Trabzonspor: “Esperienza speciale e ricordi indimenticabili”
Christ Inao Oulai saluta sui social il Trabzonspor: da pochi minuti è ufficialmente un calciatore della Fiorentina
Dopo un grande percorso indossando la maglia del Trabzonspor è il momento per me di affrontare una nuova sfida. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, il staff di allenatori e soprattutto i tifosi, che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno. La vostra passione e la vostra fiducia in me hanno reso questa esperienza ancora più speciale. Me ne vado con ricordi indimenticabili e con il orgoglio di aver indossato questa maglia. Grazie per tutto e vi auguro il meglio per il futuro.
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