Dopo l'ufficialità, arrivano anche le prime parole di Christ Inao Oulai da calciatore della Fiorentina. Il nuovo centrocampista viola ha parlato ai canali ufficiali del club:
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Le prime parole di Oulai: “Fiorentina club leggendario, non vedo l’ora di giocare”
Le prime parole di Oulai da giocatore della Fiorentina ai canali ufficiali del club viola
Sono davvero felice di arrivare in questo leggendario club italiano, sono davvero contento. Per me è motivo di orgoglio arrivare in questo club. Questo rappresenta il fatto che io continuo a crescere e sto crescendo sempre di più arrivando a giocare nei club più importanti. Questa è la ricompensa per tutto il duro lavoro che ho svolto negli ultimi anni. Sono davvero impaziente, non vedo l'ora di allenarmi con il gruppo e voglio giocare: voglio solo giocare per dimostrare di cosa sono capace, per ripagare la fiducia che il direttore sportivo ha riposto in me. Rappresento la mia famiglia, sono davvero felice. Viola Park? Sono senza parole, è bellissimo, è davvero incredibile. Non ho mai visto un centro sportivo come questo, non vedo l'ora di iniziare a lavorarci. Il Mondiale? E' stata davvero un'esperienza unica, perché per me era il primo mondiale con la mia nazionale, ero davvero felice. Non siamo arrivati dove volevamo, ma è stato comunque bellissimo. Il mio ruolo preferito? Giocare da numero 6 a centrocampo.
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