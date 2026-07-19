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Le 5 top news di oggi: prima sgambata al VP, ma il mercato non si ferma

Le 5 top news di oggi: prima sgambata al VP, ma il mercato non si ferma - immagine 1
Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - RIVIVI IL LIVE - Fiorentina-Fiorentina Primavera: nove reti al VP, Kean doppietta

2 - VN - Si smuove la situazione di Sohm: ecco chi lo vuole. E davanti occhio alle sorprese

3 - Paratici non si ferma, Nazione: "I nomi e le prossime mosse della Fiorentina"

4 - Dopo Oulai non perdiamo la Trebisonda: al centro top, ma sulle fasce ne mancano 6

5 - VN - Capitolo esuberi: l'Empoli chiede un attaccante. Fatta per Bianco al Modena

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