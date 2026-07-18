Amir Richardson riparte dal club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il centrocampista marocchino classe 2002, arrivato alla Fiorentina nell’estate 2024, farà ritorno al Le Havre con la formula del prestito con diritto di riscatto (8 milioni).
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UFFICIALE – Richardson al Le Havre: il comunicato dei francesi, formula e cifre
Il centrocampista marocchino classe 2022, Richardson, riparte dal Le Havre: squadra che lo ha lanciato
A comunicarlo è stato lo stesso club francese nella serata di sabato, annunciando il ritorno del proprio prodotto del settore giovanile: "Il nostro ragazzo è tornato a casa! Indosserà la maglia Ciel et Marine nella stagione 2026-2027".
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