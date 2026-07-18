La Fiorentina prosegue a contrattualizzare dei suoi giovani del settore giovanili. Dopo Croci, è arrivata l'ufficialità per il primo contratto da professionista anche per il classe 2010 Gentjan Sharka. Di seguito il comunicato:
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, è ufficiale: Sharka firma il suo primo contratto da professionista
news viola
Fiorentina, è ufficiale: Sharka firma il suo primo contratto da professionista
La Fiorentina fa firmare il primo contratto da professionista ad un altro suo giovane talento, il classe 2010 Sharka
ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2010 Gentjan Sharka ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di tre anni. L’attaccante albanese sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029.
© RIPRODUZIONE RISERVATA