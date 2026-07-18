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Fiorentina, è ufficiale: Sharka firma il suo primo contratto da professionista

Sharka Angeloni
La Fiorentina fa firmare il primo contratto da professionista ad un altro suo giovane talento, il classe 2010 Sharka
Redazione VN

La Fiorentina prosegue a contrattualizzare dei suoi giovani del settore giovanili. Dopo Croci, è arrivata l'ufficialità per il primo contratto da professionista anche per il classe 2010 Gentjan Sharka. Di seguito il comunicato:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2010 Gentjan Sharka ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di tre anni. L’attaccante albanese sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029.

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