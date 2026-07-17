Martinelli si presenta ad Avellino: “De Gea idolo, Parisi mi ha parlato della città”

Si è presentato come nuovo portiere dell'Avellino Tommaso Martinelli . Oggi la presentazione del portiere che arriva in Irpinia con la formula del prestito: "L'Avellino mi voleva da subito, ho pensato al migliore percorso per me, chi mi ha convinto di più è stato il direttore e il mister con una telefonata, il venire ad Avellino in una piazza bellissima. Come idolo dico De Gea perché mi ci sono allenato insieme per un anno e mezzo e per come si allena è un esempio ".

"Il mio obiettivo è far bene poi in futuro si vedrà, ora voglio dare il massimo per l'Avellino. Tutti mi parlano di questo pubblico caldo, piazza importante che ogni partita fa sold out e merita tanto. Dove mi sento di poter migliorare? Penso su tutto, sono giovane ho solo 20 anni, chiaramente posso dare qualcosa di più, mi alleno ogni giorno per migliorare. Parisi mi ha scritto? Sì, mi ha scritto dicendo che avrei trovato una piazza bellissima ed è vero, mi ha raccontato della città, è un ragazzo bravissimo e so di poter contare su di lui per ogni cosa".