Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Le cinque top news di oggi: Caos Oulai, arriva o non arriva? Che telenovela

news viola

Le cinque top news di oggi: Caos Oulai, arriva o non arriva? Che telenovela

Inao Oulai
Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Giallo Oulai tra tentato e avvocato privato: le ricostruzioni

2 - VN - Non è il giorno di Oulai. La Fiorentina sta facendo riflessioni

3 - VN Scout – Gustavo Puerta, il “consiglio” di Brovarone: costa 10M meno di Oulai

4 - Oulai procede nonostante tutto. Di Marzio: "Si sta chiudendo"

5 - CorFio spiega: "Cosa succede a Fagioli con l'arrivo di Oulai. Il piano di Paratici"

Leggi anche
Quanto entusiasmo a Firenze. Gli abbonamenti salgono a quota 9000
Giallo Oulai tra tentato rapimento e avvocato privato: le ricostruzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA