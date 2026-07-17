Oggi proponiamo un nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Gustavo Puerta, mediano del Racing Santander
VIOLA NEWS esclusive vn scout VN Scout – Gustavo Puerta, il “consiglio” di Brovarone: costa 10M meno di Oulai
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VN Scout – Gustavo Puerta, il “consiglio” di Brovarone: costa 10M meno di Oulai
Oggi per VN Scout voliamo in Spagna, alla ricerca di un mediano che tanto bene ha fatto ai mondiali. Ecco a voi il Colombiano Puerta