Oulai procede nonostante tutto. Di Marzio: “Si sta chiudendo”

Nonostante il clamoroso giallo a Istanbul, la trattativa per Oulai alla Fiorentina non si ferma. Di Marzio: "Si sta chiudendo l'accordo"

Redazione VN 17 luglio 2026 (modifica il 17 luglio 2026 | 19:51)

Il clamoroso e surreale giallo scoppiato nel pomeriggio in Turchia non sembra, almeno per il momento, frenare la trattativa per portare Christ Inao Oulai a Firenze. Nonostante le ore di grandissima apprensione vissute a Istanbul, la Fiorentina e il Trabzonspor continuano a spingere per definire i dettagli burocratici del trasferimento, che parrebbe essere ormai arrivato alle battute finali.

A confermare la forte accelerazione, a dispetto degli ostacoli delle ultime ore, è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio tramite un aggiornamento sul proprio profilo X: "Oulai-Fiorentina, in queste ore si sta concludendo l’accordo con il Trabzonspor e con il giocatore".

Nessun rapimento: il giocatore è con il suo avvocato — I risvolti delle ultime ore si sono rivelati decisamente particolari, ma fortunatamente privi di qualsiasi sfumatura pericolosa. Di Marzio ha infatti smentito le prime indiscrezioni allarmistiche rimbalzate dalla Turchia, spiegando che non c'è stato alcun tentativo di rapimento e che la smentita è arrivata direttamente anche dal presidente del Trabzonspor.

Il centrocampista ivoriano si era semplicemente recato presso lo studio di un avvocato di fiducia a Istanbul per far controllare accuratamente i documenti del contratto, poiché la bozza precedentemente presentata dai suoi procuratori non lo convinceva del tutto.

Parti vicinissime alla fumata bianca — Chiarito il malinteso e superato l'improvviso isolamento del ragazzo che aveva fatto scattare l'allarme, la trattativa ha ripreso a correre spedita. Il centrocampista è rimasto in costante contatto con tutte le parti in causa proprio dal tavolo dello studio legale per limare le ultime formalità. Secondo le ultime raccolte, i due club e l'entourage del calciatore non sono mai stati così vicini come in queste ore: il traguardo per vedere Oulai con la maglia della Fiorentina è ormai a un passo.