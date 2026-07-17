VN – Non è il giorno di Oulai. La Fiorentina sta facendo riflessioni

Cosa sta succedendo nella trattativa con Oulai? La Fiorentina sta prendendo tempo: il punto

Simone Bargellini Vice direttore 17 luglio 2026 (modifica il 17 luglio 2026 | 14:50)

Piccola doccia gelata per chi sperava di veder arrivare Inao Oulai oggi a Firenze. Contrariamente ad alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, non sarà questo il giorno del centrocampista ivoriano stando a quanto filtra dal Viola Park. E non è neppure certo che Oulai diventerà un giocatore della Fiorentina. Se dalla Turchia infatti si sta spingendo per la chiusura dell'affare, il club viola ha deciso di prendersi il tempo necessario per fare tutte le valutazioni del caso.

Secondo quanto abbiamo appreso, non è ancora stato trovato l'accordo totale con il Trabzonspor e persistono distanze tra le parti. Sono in corso riflessioni in casa Fiorentina per decidere se affondare definitivamente il colpo, accontentando le richieste dei turchi, o se tirarsi indietro. La Fiorentina dovrà infatti concludere altri acquisti importanti in questa sessione di mercato, in particolare sugli esterni d'attacco, e fare un'altra operazione così onerosa per il centrocampo ridurrebbe il margine di manovra per l'attacco.

Ecco perchè l'affare Oulai non è stato ancora portato a termine. L'interesse per il giocatore classe 2006 resta forte e non è escluso che nelle prossime ore si possa sbloccare l'operazione, dipenderà anche dalla volontà del Trabzon di ammorbidire la sua posizione.