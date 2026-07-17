Il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, facendo chiarezza sulle voci che accostano Costantino Favasuli al Napoli. Il dirigente ha confermato l'apprezzamento degli azzurri per il classe 2004, ma ha smentito che sia in corso una vera e propria trattativa, chiamando in causa anche la Fiorentina.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Ds Catanzaro: “Favasuli piace alla Fiorentina, ma dipende da Fortini”
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Ds Catanzaro: “Favasuli piace alla Fiorentina, ma dipende da Fortini”
Polito smentisce una trattativa tra Napoli e Favasuli, ma conferma l'interesse azzurro. Il ds del Catanzaro chiama in causa anche la Fiorentina e Fortini.
C'è una trattativa tra Napoli e Favasuli?"No, non c'è alcuna trattativa. Il ragazzo piace al Napoli, piace a Manna e piace alla proprietà, ma al momento non c'è nulla di concreto."
La Fiorentina osserva la situazione?"Sì, la Fiorentina è alla finestra. Bisognerà capire cosa succederà con Fortini, poi i viola prenderanno le loro decisioni anche su Favasuli."
Che tipo di giocatore è Favasuli?*"Gli ho visto fare cose che ho visto fare solo ai fenomeni. È un giocatore con qualità importanti, più un esterno a tutta fascia che un terzino puro. Ha grandi margini di crescita e credo possa arrivare ad alti livelli."
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