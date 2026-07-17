Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Ds Catanzaro: “Favasuli piace alla Fiorentina, ma dipende da Fortini”

calciomercato

Ds Catanzaro: “Favasuli piace alla Fiorentina, ma dipende da Fortini”

Favasuli
Polito smentisce una trattativa tra Napoli e Favasuli, ma conferma l'interesse azzurro. Il ds del Catanzaro chiama in causa anche la Fiorentina e Fortini.
Redazione VN

Il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, facendo chiarezza sulle voci che accostano Costantino Favasuli al Napoli. Il dirigente ha confermato l'apprezzamento degli azzurri per il classe 2004, ma ha smentito che sia in corso una vera e propria trattativa, chiamando in causa anche la Fiorentina.

C'è una trattativa tra Napoli e Favasuli?"No, non c'è alcuna trattativa. Il ragazzo piace al Napoli, piace a Manna e piace alla proprietà, ma al momento non c'è nulla di concreto."

La Fiorentina osserva la situazione?"Sì, la Fiorentina è alla finestra. Bisognerà capire cosa succederà con Fortini, poi i viola prenderanno le loro decisioni anche su Favasuli."

Che tipo di giocatore è Favasuli?*"Gli ho visto fare cose che ho visto fare solo ai fenomeni. È un giocatore con qualità importanti, più un esterno a tutta fascia che un terzino puro. Ha grandi margini di crescita e credo possa arrivare ad alti livelli."

Leggi anche
Esterni, CorSport: “Non si escludono nomi a sorpresa per Grosso”
Nazione: “Le 2 offerte viola per Arokodare confondono le carte per Oulai”

© RIPRODUZIONE RISERVATA