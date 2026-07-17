Ds Catanzaro: “Favasuli piace alla Fiorentina, ma dipende da Fortini”

Polito smentisce una trattativa tra Napoli e Favasuli, ma conferma l'interesse azzurro. Il ds del Catanzaro chiama in causa anche la Fiorentina e Fortini.

Il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, facendo chiarezza sulle voci che accostano Costantino Favasuli al Napoli. Il dirigente ha confermato l'apprezzamento degli azzurri per il classe 2004, ma ha smentito che sia in corso una vera e propria trattativa, chiamando in causa anche la Fiorentina.