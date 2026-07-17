La Fiorentina continua a seguire con attenzione Kristian Thorstvedt, che resta una delle principali alternative per rinforzare il centrocampo, pur non essendo l'unico obiettivo del reparto.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Esterni, CorSport: “Non si escludono nomi a sorpresa per Grosso”
Corriere dello Sport
Esterni, CorSport: “Non si escludono nomi a sorpresa per Grosso”
Una priorità assoluta è però rappresentata dagli esterni offensivi, dove Fabio Grosso ha bisogno di almeno tre nuovi innesti per completare la rosa
Una priorità assoluta è però rappresentata dagli esterni offensivi, dove Fabio Grosso ha bisogno di almeno tre nuovi innesti per completare la rosa.
Tra i profili monitorati ci sono Bakayoko, Lang, Koleosho, Volpato e Solomon, senza escludere un possibile nome a sorpresa. I rinforzi per le fasce potrebbero arrivare anche prima degli altri colpi di mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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